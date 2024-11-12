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بشرى للجماهير الأردنية قبيل مباراة النشامى والعراق

منذ ساعتين
بشرى للجماهير الأردنية قبيل مباراة النشامى والعراق

وطنا اليوم:أعلن وزير الشباب يزن الشديفات، مساء الإثنين، عن توفير شاشات عملاقة في استاد عمان الدولي لتمكين الجمهور من متابعة مباراة الأردن والعراق مجاناً.
وقال الشديفات في تصريحات نقلتها قناة “الأردن الرياضية” إنه سيتم فتح أبواب الصالة الرياضية في مدينة الحسن في إربد والصالة الرياضية في مدينة الأمير محمد بالزرقاء.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين لمتابعة المباراة بشكل مباشر ودعم المنتخب الوطني ما يعزز الأجواء الحماسية ويتيح تجربة ممتعة للجماهير.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، أكد أهمية المباراة المقبلة أمام العراق التي تجري في مدينة البصرة العراقية الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وأشار سلامي إلى ضرورة تحقيق الفوز، معتبرا أن نقاط هذه المباراة تشكل خطوة متقدمة للوصول إلى المونديال.
وأكد أن لاعبي المنتخب جاهزون للمباراة، مشيدا بقدرات المنتخب العراقي خصوصا أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، مكررا جاهزية لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز والتعامل مع ظروف المباراة


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