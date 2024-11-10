ريال مدريد يسعى لحل أزمته بضم نجم النصر السعودي

وطنا اليوم:يخطط ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه، الذي يعاني هذا الموسم من عدة إصابات مؤثرة، عبر ضم أحد نجوم الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الشتوي المقبل، وفقاً لتقرير صحفي.

ويعاني “الميرينجي” من غيابات مؤثرة في الخط الخلفي، تشمل إصابات كل من إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، ديفيد ألابا، وأوريلين تشواميني.

ووفقاً لتقرير من شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن المدافع الشاب راؤول أسينسيو سيكون خياراً مؤقتاً هذا الشهر، لكن هناك اقتناع داخل أروقة فالديبيباس بأن الفريق بحاجة لتعزيز إضافي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقد اتفقت الإدارة الفنية والإدارية على محاولة ضم إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، البالغ من العمر 30 عاماً.

ويحظى لابورت بتقدير كبير لدى النادي الملكي، كونه جاهزاً للتأثير الفوري، ويتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات الكبرى، كما أنه يحمل الجنسية الإسبانية، ويملك قدرات عالية على الخروج بالكرة من الخلف، وهي ميزة افتقدها ريال مدريد منذ إصابة ألابا.

ورغم الاهتمام الجدي من ريال مدريد، تواجه صفقة لابورت عدة عقبات، أهمها صعوبة رحيله عن النصر السعودي نظراً لقيمة عقده المرتفعة، والتي قد تكون أقل بكثير مع “الميرينجي”، كما أن نادي النصر قد يضع عراقيل لمنع مغادرته، إلا أن الإعارة لمدة 6 أشهر قد تكون خياراً مطروحاً وفقاً للتقرير.