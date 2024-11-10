3 إصابات بلدغة أفعى وتحذير من انتشارها بموسم قطاف الزيتون

وطنا اليوم:حذر خبير الأفاعي ياسين الصقور، الأردنيين من خطورة الأفاعي السامة خلال موسم قطف الزيتون، لكونها تصبح أكثر شراسة قبيل دخول فصل الشتاء .

وقال الصقور انه جرى التعامل مع عشرات خلال موسم قطف الزيتون من قبل فريق عشاق أفاعي وادي الأردن ، فيما تم التعامل مع 3 إصابات بلدغة أفعى خلال الأيام الماضية

وأضاف انه يجب على الأردنيين ارتداء أحذية طويلة الساق وقفازات خلال قطف الزيتون .

وتابع الصقور أن الأفاعي منتشرة بشكل رهيب قبيل السبات الشتوي فعلى الأردنيين الحذر والتواصل مع الفريق في حال وجود أي أفعى أو قارض .

ونصح الجيزاوي قاطفي الزيتون في حال اللدغ من أي أفعى، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي فوراً في حال التعرض للدغة، وعدم محاولة التعامل مع اللدغة بأنفسهم، حيث أن التدخل الطبي السريع يمكن أن ينقذ الحياة ويمنع المضاعفاتت، إضافة إلى أن المصل الخاص باللدغات متوفر لدية ويمكنه إحضاره لآي مصاب.