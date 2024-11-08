بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

جماهير الحسين إربد و”Villagers Group” تستقبل الأبطال في مطار الملكة علياء بعد العودة من انتصار أوزبكستان

9 نوفمبر 2024
جماهير الحسين إربد و”Villagers Group” تستقبل الأبطال في مطار الملكة علياء بعد العودة من انتصار أوزبكستان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_وصلت قبل قليل بعثة نادي الحسين إربد إلى مطار الملكة علياء الدولي وسط استقبال حافل من جماهير النادي، بما في ذلك مجموعة “Villagers Group” التي حضرت لتحية الفريق الذي عاد من أوزبكستان بعد انتصار مهم ومستحق على فريق ناساف الأوزبكي. وعبّرت الجماهير عن فخرها الكبير بأداء الفريق، حيث لم يمنعها بُعد المسافات من الحضور بأعداد غفيرة لاستقبال أبطالها.

وتمثل مجموعة “Villagers Group”، التي تتألف من نحو 200 من مشجعي وعشاق نادي الحسين إربد، جيلاً شاباً من أبناء القرى والمزارعين المتحمسين لدعم فريقهم. أسست هذه المجموعة بهدف تعزيز روح الانتماء للنادي والمساهمة في رفع معنويات اللاعبين في مختلف البطولات.

و التحق ثمانية لاعبين من نادي الحسين مباشرة بمعسكر المنتخب الوطني من أرض المطار، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام منتخب العراق، مما يعكس التكامل بين روح الفريق والانتماء للوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:05

مسؤول أميركي لـ”الشرق”: أبلغنا قطر أن وجود قادة “حماس” بالدوحة لم يعد مقبولاً

08:05

الاحتلال يشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية

22:14

غفوة حزبية.. فكم تستمر ،،،

20:38

مغير السرحان يقسو على الأهلي في درع الاتحاد

20:22

الأردنيون على موعد مع انخفاض جديد على درجات الحرارة

20:20

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم

20:04

مَن هم المرشحون لتولي المناصب العليا في إدارة ترمب الثانية؟

19:37

عشرات المفقودين بفيضانات إسبانيا المدمرة

19:25

نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا

19:12

الفاو : أسعار الغذاء العالمية سجلت بتشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا

19:09

صورة تأسر المتابعين.. الملكة رانيا وحفيدتها في أوّل اجتماع زوم

19:02

موعد مباراة نشامى الأردن والعراق والقنوات الناقلة

وفيات
وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024