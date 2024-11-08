جماهير الحسين إربد و”Villagers Group” تستقبل الأبطال في مطار الملكة علياء بعد العودة من انتصار أوزبكستان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_وصلت قبل قليل بعثة نادي الحسين إربد إلى مطار الملكة علياء الدولي وسط استقبال حافل من جماهير النادي، بما في ذلك مجموعة “Villagers Group” التي حضرت لتحية الفريق الذي عاد من أوزبكستان بعد انتصار مهم ومستحق على فريق ناساف الأوزبكي. وعبّرت الجماهير عن فخرها الكبير بأداء الفريق، حيث لم يمنعها بُعد المسافات من الحضور بأعداد غفيرة لاستقبال أبطالها.

وتمثل مجموعة “Villagers Group”، التي تتألف من نحو 200 من مشجعي وعشاق نادي الحسين إربد، جيلاً شاباً من أبناء القرى والمزارعين المتحمسين لدعم فريقهم. أسست هذه المجموعة بهدف تعزيز روح الانتماء للنادي والمساهمة في رفع معنويات اللاعبين في مختلف البطولات.

و التحق ثمانية لاعبين من نادي الحسين مباشرة بمعسكر المنتخب الوطني من أرض المطار، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام منتخب العراق، مما يعكس التكامل بين روح الفريق والانتماء للوطن.