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مغير السرحان يقسو على الأهلي في درع الاتحاد

8 نوفمبر 2024
مغير السرحان يقسو على الأهلي في درع الاتحاد

وطنا اليوم:حقق مغير السرحان فوزا كبيرا على نظيره الأهلي 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب استاد الأمير محمد بالزرقاء، في إطار الجولة الخامسة من بطولة درع الاتحاد.
وتقدم مغير السرحان بهذا الفوز للمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تراجع الأهلي للمركز الأخير برصيد نقطتين.
وخرج الفريقين من سباق المنافسة على بطاقتي التأهل قبل لعب هذه المباراة التي كانت تحصيل حاصل.
وسجل أهداف مغير السرحان أحمد الحراحشة ومحمود ذياب وأحمد أبو صعيليك ورجب الجعبري، في الدقائق 39 و53 و89 و92 على التوالي.
فيما سجل هدف الأهلي الوحيد عبدالله حبوش في الدقيقة 41.
وتأخر الفريقين الدخول في أجواء المباراة، واحتاج كل منهما وقتا طويلا للوصول إلى مرمى، وحصل ذلك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى 1-1.
وشهد الشوط الثاني انهيارا لفريق الأهلي الذي أشرك التشكيلة الاحتياطية في هذه المباراة، فكان مغير السرحان في قمة حضوره، ليضيف 3 أهداف، ويحقق فوزه الأول في هذه البطولة


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