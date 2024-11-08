موعد مباراة نشامى الأردن والعراق والقنوات الناقلة

وطنا اليوم:يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، ضمن الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي نشامى الأردن بأسود الرافدين على ملعب البصرة الخميس المقبل الموافق للرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة عمان.

وتبث مباراة النشامى عبر قناة “بي إن سبورت 3″، وقناة الكأس HD القطرية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، أعلن قائمة ضمت 26 لاعبا، استعدادا لمواجهتي العراق والكويت.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

وبدأ المنتخب تدريباته الفنية والبدنية مساء أمس الخميس في عمان، استعدادا للمواجهتين المقبلتين، على أن تستمر التحضيرات حتى مساء الثلاثاء المقبل، قبل أن يغادر صباح الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى البصرة، لمواجهة نظيره العراقي.

وبعد لقاء نظيره العراقي، يواجه منتخب النشامى، الكويت، عند الـ9:15 مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.