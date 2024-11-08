منتخب النشامى يعسكر استعدادا لمباراتي العراق والكويت

وطنا اليوم:باشر المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في عمان، استعدادا لمواجهتي العراق والكويت، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

ودخل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، في معسكر داخلي بأحد فنادق العاصمة عمان، بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، كما أجرى، أمس الأول، وجبة تدريبية على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي عند الساعة 7:15 مساء الخميس المقبل، على ستاد البصرة الدولي، قبل أن يواجه الكويت عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 19 الشهر الحالي على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بالرصيد ذاته 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ 3 نقاط، وفلسطين أخيرًا بنقطتين.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.