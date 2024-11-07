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مجموعة متوازنة للنشامى في كأس آسيا للشباب

7 نوفمبر 2024
مجموعة متوازنة للنشامى في كأس آسيا للشباب

وطنا اليوم:سحبت القرعة الرسمية لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 في مدينة شينزين الصينية، اليوم الخميس، واسفرت عن وقوع المنتخب الأردني في المجموعة الثانية إلى جانب العراق والسعودية وكوريا الديمقراطية.
وتقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط، إلى الأول من مارس /آذار 2025، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا للنهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.
ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.


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