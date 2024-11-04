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ولي العهد يهاتف اللاعب الروابدة

منذ 9 ثواني
ولي العهد يهاتف اللاعب الروابدة

وطنا اليوم:هاتف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اللاعب الدولي الأردني نور الدين الروابدة ، للاطمئنان على صحته بعد اجراء عملية الرباط الصليبي.
وقال الروابدة في منشور له عبر انستغرام : تلقيت ببالغ الفخر والاعتزاز اتصال سيدي الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، للاطمئنان على نجاع عملية الرباط الصليبي التي أجريتها الأسبوع الماضي.
وأضاف : سيبقى دعم ومساندة العائلة الهاشمية الدافع الأكبر لي للنهوض من جديد والعودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، مع خالص
الأمنيات لزملائي في النشامى بإسعاد جماهيرنا الأردنية العريضة والاحتفال معا بالتأهل إلى كأس العالم بإذن الله.


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