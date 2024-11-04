سجد شكرا لله.. نجم تشيلسي يشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم:احتفل الإكوادوري موسيس كايسيدو نجم تشيلسي بهز شباك مانشستر يونايتد بالسجود أرضا شكرا لله على الهدف.

وتعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بنتيجة 1-1 أمس الأحد على ملعب “أولد ترافورد” بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووجه كايسيدو تسديدة قوية في الدقيقة 74 سكنت شباك مانشستر يونايتد ليتعادل سريعا لفريقه بعد 4 دقائق من تقدم أصحاب الأرض بهدف برونو فرنانديز من ضربة جزاء.

وأثار كايسيدو جدلا واسعا بعدما احتفل بالهدف بالسجود شكرا لله ورفع بعدها يديه للسماء في مشهد لافت للأنظار.

ونال هذا المشهد تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن اللاعب لم يشهر اعتناقه الإسلام.

وانضم اللاعب الإكوادوري (23 عاما) إلى تشيلسي قادما من برايتون الإنجليزي في صيف 2023.