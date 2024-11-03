الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.

وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.

وهنأ جلالة الملك المكرمين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية.

وحاز الأردن خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 على أربع ميداليات، وعلى سبع ميداليات في منافسات طوكيو 2020.

وحضر التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.

وحظي على ميدالية اليوبيل الفضي اللاعبون التالية أسماؤهم:

زيد مصطفى عبدالكريم، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

صالح صلاح الشرباتي، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

الدكتور عبدالرحمن طايل المصاطفة، تقديرا لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

عمر سامي قرادة، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس.

أحمد سامر الهندي، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات دفع الكرة الحديدية في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس.

جميل صالح الشبلي، تقديرا لحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

ختام كمال أبوعوض، تقديرا لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

عبدالكريم محمد خطاب، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، والذي كُرم في أيار الماضي بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته إلى محافظة الزرقاء.