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أبو ليلى يطالب بإغلاق ملعب الحسن لعدم جاهزيته

منذ 20 ثانية
أبو ليلى يطالب بإغلاق ملعب الحسن لعدم جاهزيته

وطنا اليوم:انتقد لاعبا الحسين إربد مساء اليوم الجمعة، أرضية ملعب الحسن والتعامل معها من قبل إدارة المدينة ووزارة الشباب.
وقال قائد نادي الحسين إربد سعد الروسان عقب فوز بطل الدوري على نادي الوحدات الجمعة، إنّ الملعب ما يزال سيئًا جدًا رغم إغلاقه مدة شهرين لإصلاحه.
وقال الروسان للقناة الرياضية الأردنية، إنّ أرضية ملعب الحسن ما تزال سيئة ولم تتم صيانتها بالشكل الذي أعلن عنه ويجب أن يكون.
من جهته وجه حارس المرمى يزيد أبو ليلى كلمته لإدارة المدينة بأن يغلقوا الملعب مرة أخرى، لأنه لم يصلح بالشكل الصحيح.
وقال أبو ليلى، إنّ اللاعبين معروضون للإصابات بهذه الأرضيات خاصة وأنّ الملعب أغلق مدة شهرين ولم تصلح أرضيته بالشكل المناسب.
وبين حارس المنتخب الوطني إنه لا يجوز بقاء الأرضيات بهذا الشكل ومنتخب النشامى اقترب من الوصول إلى كأس العالم


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