الحسين إربد يفوز على الوحدات ويتوغل في صدارة دوري المحترفين

وطنا اليوم:توغل فريق الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الوحدات بنتيجة 3-1 والشوط الأول 1-1، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وسجل أهداف الحسين إربد، أدهم القرشي وعارف الحاج (ضربة جزاء) ويوسف أبو جلبوش، فيما سجل للوحدات إبراهيم صبرة.

ورفع الحسين إربد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري، يليه الوحدات الذي تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني.

ويلتقي يوم غد الأهلي مع الحزيرة، والرمثا مع الفيصلي.

يشار إلى أن رصيد الأهلي والرمثا 16 نقطة لكل فريق.