محمد صلاح: مدرب ليفربول الجديد مجنون

وطنا اليوم:أصيب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالصدمة من أسلوب المدرب الهولندي آرني سلوت الشاق، خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم، واصفًا إياه بـ”المجنون” بسبب حجم العمل وكثافة التدريبات التي يطلبها من اللاعبين، وخاصة المهاجمين.

ووفقًا للصحفي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة “دي تلغراف”، فإن صلاح أبدى اعتراضه في البداية على أسلوب سلوت، ودخل في صدام معه، قبل أن يتكيف تدريجيًا مع مطالب المدرب الجديد.

وأوضح فان دير كران أن صلاح وجد صعوبة في التكيف مع متطلبات سلوت في البداية، لكن سرعان ما أثمرت جهوده، حيث سجل الدولي المصري حتى الآن 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.

وعلى صعيد آخر، أشار الصحفي الهولندي إلى أن المدرب الهولندي ساهم في إعادة تألق المهاجم داروين نونيز، الذي كان خارج حسابات المدرب السابق يورغن كلوب، بفضل اهتمام سلوت باللياقة البدنية وقدرة نونيز على الجري المستمر.

يُذكر أن آرني سلوت تولى تدريب ليفربول مطلع هذا الموسم خلفًا ليورغن كلوب، وحقق الفريق تحت قيادته نتائج إيجابية، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.