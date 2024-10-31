بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

محمد صلاح: مدرب ليفربول الجديد مجنون

منذ 23 ثانية
محمد صلاح: مدرب ليفربول الجديد مجنون

وطنا اليوم:أصيب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالصدمة من أسلوب المدرب الهولندي آرني سلوت الشاق، خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم، واصفًا إياه بـ”المجنون” بسبب حجم العمل وكثافة التدريبات التي يطلبها من اللاعبين، وخاصة المهاجمين.
ووفقًا للصحفي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة “دي تلغراف”، فإن صلاح أبدى اعتراضه في البداية على أسلوب سلوت، ودخل في صدام معه، قبل أن يتكيف تدريجيًا مع مطالب المدرب الجديد.
وأوضح فان دير كران أن صلاح وجد صعوبة في التكيف مع متطلبات سلوت في البداية، لكن سرعان ما أثمرت جهوده، حيث سجل الدولي المصري حتى الآن 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.
وعلى صعيد آخر، أشار الصحفي الهولندي إلى أن المدرب الهولندي ساهم في إعادة تألق المهاجم داروين نونيز، الذي كان خارج حسابات المدرب السابق يورغن كلوب، بفضل اهتمام سلوت باللياقة البدنية وقدرة نونيز على الجري المستمر.
يُذكر أن آرني سلوت تولى تدريب ليفربول مطلع هذا الموسم خلفًا ليورغن كلوب، وحقق الفريق تحت قيادته نتائج إيجابية، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:27

أهالي الحسينيات في جرش يناشدون وزير المياه لحل أزمة انقطاع المياه وتوقف تزويدهم بالصهاريج

16:46

ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات تكنولوجية

16:36

التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

16:29

السفارة الأمريكية: ملتزمون بتحسين حياة جميع الأردنيين

16:08

رفع سعر البنزين والديزل في الاردن

15:52

الصفدي ونظيره الإندونيسي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

15:41

الفيضانات تدمر أكاديمية نادال وتؤجل مباراة فالنسيا وريال مدريد

15:30

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفيرة التونسية في عمان

15:27

45 شهيدا في بيت لاهيا والاحتلال يقصف محيط المستشفى الإندونيسي

15:17

قرار قضائي بحق شخص سَلَب 76 ألف دينار من فرع بنك في عمان

14:55

فضيحة تجسس في إيطاليا: الموساد متورط في سرقة معلومات سياسية

14:50

عبيدات يدعو للتوسع في برامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأردنيّة بالعقبة

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله