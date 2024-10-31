الفيضانات تدمر أكاديمية نادال وتؤجل مباراة فالنسيا وريال مدريد

وطنا اليوم:تعرضت أكاديمية التنس التي يديرها النجم الإسباني رافائيل نادال، الحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لفيضان مدمر.

وضربت أمطار غزيرة عدة أجزاء من إسبانيا، الأسبوع الجاري، بما في ذلك مايوركا.

كانت أكاديمية نادال، ومقرها في ماناكور شرق إسبانيا، واحدة من بين العديد من المباني المتضررة بسبب الظروف الجويرة غير المسبوقة.

غمرت المياه ملاعب التنس الداخلية والخارجية في أعقاب العاصفة الضخمة، وتعرضت أيضا منطقة الألقاب الرياضية لأضرار بسبب مياه الفيضانات.

وجاءت النكسية المدمرة التي تعرض لها نادال قبل أسابيع فقط من مباراته الأخيرة في التنس، ومن المقرر أن أن يمثل إسبانيا في كأس ديفيز الشهر المقبل.

وأعلن اللاعب البالغ من العمر “38 عاما” اعتزاله التنس الاحترافي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ضمياء فالح

كما تم تأجيل مباراة فالنسيا أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا السبت المقبل رغم عدم تأثر الملعب نفسه بالفيضانات التي ضربت الإقليم بعد إعصار دانا المدمر وتضرر طفيف لمطار المدينة.

وأجل فالنسيا مباراته في مسابقة كأس الملك أمام بارلا اسكولا الأربعاء ومن ثم مواجهته لريال مدريد بعد إرتفاع الضحايا لـ95 شخصاً.

وواسى حساب فالنسيا أقارب الضحايا وأبدى استعداده لمساعدة السلطات بأي طريقة ممكنة كما واسى حساب ريال مدريد أقارب الضحايا وأعلن تضامنه وتعاطفه.

وغرد نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي عانى عنصرية مشجعي فالنسيا الموسم الماضي متعاطفاً: «الكثير من الحب للجميع».