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ضبط سائق صهريج تخلص من مخلفات مناشير الحجر بالشارع العام

منذ 12 ثانية
ضبط سائق صهريج تخلص من مخلفات مناشير الحجر بالشارع العام

وطنا اليوم:تمكن العاملون في قوات البادية الملكية، ظهر الأربعاء، من ضبط سائق صهريج بعد قيامه بتفريغ مادة “الكمخة” على شارع الخدمات المحاذي للطريق التنموي (شارع الـ100)، ما تسبب بإعاقة حركة المرور في المنطقة.
وأوضح ضابط عمليات شرطة البادية الملكية أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغًا عن الحادثة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، تم ضبط السائق في الموقع. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بينما سارعت بلدية الموقر لإزالة المادة وإعادة الوضع إلى طبيعته في الشارع العام.
وأكدت الإدارة الملكية لحماية البيئة أن التخلص من بقايا مناشير الحجر السائل (الكمخة) يجب أن يتم في أماكن مخصصة، وأن التخلص منها في غير هذه المناطق يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. وشددت على أنها تتابع مثل هذه التجاوزات بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المختصة للحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.


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