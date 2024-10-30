رئيس الإمارات محمد بن زايد يصدر عفوا عن لاعبي الزمالك

وطنا اليوم:ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) امس الثلاثاء أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرر العفو عن لاعبي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد ومدير الكرة عبد الواحد السيد، وذلك بعدما قضت محكمة أبو ظبي الجزائية في وقت سابق اليوم بحبسهم لمدة شهر وتغريم كلا منهم 200 ألف درهم (54 ألفا و458 دولارا أميركيا) في واقعة الاعتداء على موظفين عمومين.

وجاء قرار المحكمة اليوم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “رئيس الدولة يعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين في أبو ظبي”.

وأضافت أن القرار جاء “انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر”.

وكانت صفحة وزارة الشباب والرياضة المصرية على فيسبوك ذكرت في وقت سابق اليوم أن “الدولة المصرية تنهي أزمة ثلاثي الزمالك خلال ساعات”.

وأضافت “أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي عن نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيراتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع البيان “من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات”.

وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان في العاصمة أبو ظبي بفوز الزمالك 5-4 على بيراميدز بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ذكرت تقارير أن بعض مسؤولي الأمن حرروا محضرا يتهم ثلاثي الزمالك بالاعتداء عليهم.

وأضافت التقارير أن الثلاثي توجّه في اليوم التالي إلى أحد أقسام الشرطة للإدلاء بأقوالهم في الواقعة قبل أن يتم احتجازهم وإحالتهم للمحاكمة التي تأجلت لليوم.

وقال الزمالك وقتها إنه فتح تحقيقا موسعا في الأحداث.