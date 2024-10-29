طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة الأردن والعراق بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:سمّى الإتحادُ الآسيوي لكرةِ القدم الطواقمَ التحكيميّة لمواجهاتِ الجولة الخامسة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وسيقود مواجهة الأردن والعراق في البصرة بتاريخ 14 تشرين الثاني 2024، طاقم تحكيمي سعودي بقيادة الدوليّ محمد الهويش ويساعده كل من خلف الشمري و ياسر السلطان وفيصل البلوي حكماً رابعاً.

بينما سيكون أيضاً السعوديان خالد الطريس حكماً لتقنية الڤار، يساعده سلطان الحربي.

وسيكون الأوزبكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقباً للحكام، وسيكون البحريني ناصر العبري مشرفاً للمباراة، و مسؤولُ الأمن والسلامة من قيرغستان أباظ توريز، بينما سيكون العراقيّ علي كريم مسؤولَ تقنية معلومات منظومة الڤار.