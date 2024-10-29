أبو عابد يعود لقيادة فريق الفيصلي

وطنا اليوم:عاد المدير الفني جمال أبو عابد، للإشراف على تدريب فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، خلفا للمدرب السوري رأفت محمد الذي قدم استقالته.

وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين الطرفين انتهت بالاتفاق على التفاصيل، بانتظار مباشرة العمل اعتبارا من اليوم.

وأكد أبو عابد في تصريح، قبوله بمهمة تدريب الفريق من جديد، سعيا لتحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، مثمنا الدعم الجماهير الكبير للنادي ولاعبيه، ما ينعكس أيجابا على معنوياتهم.