مؤشر سيادة القانون .. ملخص ذاكرة السمكة

زهدي جانبيك: سنة 2015 كانت علامتنا 57 …اليوم علامتنا 55 …تراجعنا علامتين ، ومع ذلك نحتفل بالإنجاز….

سنة 2015 كان ترتيبنا بين الدول 39 … اليوم ترتيبنا 61 …تراجعنا 22 مركزا ، ومع ذلك نحتفل بالإنجاز…

التفاصيل: حصل الاردن على 55 علامة من 100وجاء الاردن في المرتبة 61، … العلامة هي محصلة علامات الاردن في ثمانية عوامل رئيسية هي:

عامل الرقابة القانونية على الحكومة: حصل الاردن على 47 من 100 وجاء في المرتبة 96 في هذا المؤشر. عام 2015 كانت علامتنا 49 وترتيبنا 69… ومع ذلك نحتفل بالإنجاز… ..

مؤشر غياب الفساد:

وحصل الاردن على 58 من 100 وجاء في المرتبة 47 في هذا المؤشر. عام 2015 كانت علامتنا 59 وترتيبنا 33 ، … ومع ذلك نحتفل بالإنجاز…

مؤشر انفتاح الحكومة: وهو يتعلق بالشفافية وتمكين الشعب وتحمل المسؤولية والمساءلة، وحصل الاردن على 39 من 100 وجاء في المرتبة 110 في هذا المؤشر . عام 2015 كانت علامتنا 48 وترتيبنا 68… ومع ذلك نحتفل بالإنجاز اليوم…

مؤشر حقوق الانسان والحقوق الاساسية: وحصل الاردن على 46 من 100 وجاء ترتيبه في المركز 103 في هذا المؤشر . عام 2015 كانت علامتنا 52 ، وترتيبنا 66 … ومع ذلك نحتفل اليوم بالإنجاز.

مؤشر الامن والنظام : وهو يتعلق بمدى محافظة الدولة على سلامة الأرواح والممتلكات، وحصل الاردن على 76 من 100 وجاء في المركز 57 على هذا المؤشر. عام 2015 كانت علامتنا 77 ، وترتيبنا 37 ،… ومع ذلك نحتفل اليوم بالإنجاز…

مؤشر استمرارية الامن وشموله: ويتناول مدى التفاعلية والعدالة والمساواة في تطبيق القانون، وحصل الاردن على 55 من 100 وجاء بالمركز 54 في هذا المؤشر. عام 2015 كانت علامتنا 52 وترتيبنا 45 ،…ومع ذلك نحتفل بالإنجاز اليوم.

مؤشر العدالة المدنية وهو يقيس مدى قدرة المواطن على حل مشاكله وتحصيل حقوقه من خلال نظام المحاكم المدنية المتاحة بتكلفة معقولة وممكنة بدون تمييز او فساد وحصل الاردن على 61 من 100 وجاء بالمركز 43 في هذا المؤشر. عام 2015 كانت علامتنا 62 ، وترتيبنا 33، … ومع ذلك نحتفل بالانجاز اليوم…

المؤشر الثامن ، العدالة الجنائية: وهو يقيم نظام العدالة الجنائية في الدولة، من خلال تقييم الشرطة. والمحامين، والقضاة، والمدعين العامين، والعاملين في مراكز الاصلاح، وحصل الاردن على 56 من 100 وجاء في المركز 42 على هذا المؤشر .

عام 2015 كانت علامتنا 55 ، وترتيبنا 35 ،…ومع ذلك نحتفل بالإنجاز اليوم …

لن اعلق او احلل او اقارن …

اول همسة بأذن الحاج ابو جاد : على الرغم من عدم مرور 100 يوم (العطوة المعتادة) ، الا ان الضرورات تبيح المحظورات … ارجوك ان توعز الى مستشاريك، وإلى اعلامك الرسمي الحكومي او الاهلي ان لا يحتفلوا بتغير ترتيب الاردن (سلبا او ايجابا) على المؤشرات الدولية… لأن تغير الترتيب يعتمد كليا على اداء الدول الاخرى وليس على اداء الاردن …

وان كان ولا بد من الاحتفال … فالتركيز يجب ان يكون على علامة التقييم فهي التي تقيس مستوى التقدم او التراجع…

والدليل على كلامي ، ان علامتنا عام 2023 هي نفس علامتنا عام 2024 وهي 55 من 100 …. ومع ذلك تغير ترتيبنا من 62 الى 61 فانتبه الاعلام وبدأ بالاحتفال بالإنجاز… وهرول المستشارين إليك لتهنئتك بالإنجاز… اياك ان تسمح لهم بغبنك بالإنجازات الوهمية …ففيها كان سقوط الاخرين