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الفيصلي ينهي عقد المحترف السوري محمد ريحانية

منذ 7 ثواني
الفيصلي ينهي عقد المحترف السوري محمد ريحانية

وطنا اليوم:أنهى مجلس إدارة النادي الفيصلي، التعاقد مع المحترف السوري محمد ريحانية بالتوافق بين الطرفين، ودون أي يترتب على النادي أي تكاليف مادية.
ووجه الفيصلي الشكر والتقدير للمحترف السوري، على ما قدمه لفريق الكرة خلال مسيرته مع النادي.
ويسعى الفيصلي لإعادة ترتيب أوراقه، آملا في استعادة مستواه الفني خلال المرحلة المقبلة، بعد فترة من عدم الإتزان في النتائج.


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