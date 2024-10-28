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تقارير: فينيسيوس نجم ريال مدريد لن يفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة واحدة
تقارير: فينيسيوس نجم ريال مدريد لن يفوز بالكرة الذهبية

وطنا اليوم:قالت مصادر لرويترز إن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني قرر في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقرر ليلة الإثنين في باريس، بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة.
في المقابل، أكد منظمو جائزة الكرة الذهبية أن أي لاعب أو ناد لا يعرف من هو الفائز بالجائزة حتى لحظة إعلانها.
وأضافوا لوكالة فرانس برس: “جميع الأندية واللاعبين في القارب ذاته”، مشيرين إلى أن “هناك قواعد سرية صارمة للغاية مقررة لنسخة 2024”.
وبعد سلسلة من العروض القوية التي ساعدت ريال مدريد على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، بدا فينيسيوس (24 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز للمرة الأولى بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متقدما على رودري (28 عاما) لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي، والإنجليزي الدولي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد.
ولعب رودري، الذي وصفه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه “أفضل لاعب وسط في العالم”، دورا محوريا في مساعدة سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.
وجرى اختيار بلينغهام (21 عاما) كأفضل لاعب في الدوري الإسباني بعد أن سجل 19 هدفا، وهو أفضل رقم في مسيرته في موسم أول رائع مع الفريق، كما ساعد إنجلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2024.


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