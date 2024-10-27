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الحسين إربد ينفرد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم

منذ 16 ثانية
الحسين إربد ينفرد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم

وطنا اليوم:انفرد فريق الحسين إربد، بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم الأحد على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري.
وسجل هدفي الحسين إربد، اللاعبان يوسف أبو جلبوش ورزق بني هاني.
ورفع الحسين إربد رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، يليه الأهلي والرمثا برصيد 16 نقطة لكل منهما.
ويلتقي الوحدات صاحب الـ 14 نقطة، مع فريق شباب العقبة في وقت لاحق اليوم الأحد.
يشار إلى أن هناك مباراة مؤجلة لفريقي الحسين إربد والوحدات.


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