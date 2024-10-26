استقالة جديدة في مجلس إدارة الفيصلي

وطنا اليوم_قدم عضو مجلس إدارة الفيصلي، أحمد عواد، استقالته من الإدارة ليكون ثاني عضو يستقيل اليوم بعد فراس الحياصات.

وكتب عواد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: نُعلِن الخِتام ببعض الكلام جماهيرنا الغالية ؛ سياج النادي و حُماته ، إلى الواثقين بشخصي المُكلّف منذ البداية لخدمة النادي الاعظم والذي يُعتبر واجب و فرض على شخص يملؤهُ عشق السماوي والابيض”.

وأضاف يقول: الشُكر والإمتنان الكبير لكم ، والاعتذار و أمل السماح الذي أرجوه منكم ، اما بعد .. على مدار السنتين الماضيتين أصبنا وأخطأنا ، فإن أصبنا من الله و إن آخطأنا فما هو إلا تقصيرٌ منا ، ولِيشهد الله علينا بأننا عملنا بكل ما أوتينا من جهد و حُب لخدمة نادينا ، و لأن خدمة النادي الفيصلي شرف عظيم لم أبخل بصفتي الشخصية على نادينا العظيم سواء عمليآ و ماديآ و معنويآ ، وهذا ما يتوجّب بان يفعله كل شخص بمكاني لأن النادي الفيصلي لهُ الفضل على الجميع دون إستثناء”.

وختم يقول: وعليه فإن تم تقديم إستقالتي لرئيس مجلس الإدارة الكريم عقب التعثر في مباراة الحسين ، آمِلً و مُتأملً التوفيق لنادينا بما هو قادم ، والسداد لِمن يأتي من بعدنا ، فجميع الأسماء ترحل ويبقى الفيصلي ، كما أن الفيصلي مِلك لجماهيره الوفية والعاشقه له ، و إننا لنزداد شرفً بأننا جزء من هذه الجماهير الكبيرة .