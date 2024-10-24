الحسين إربد يكتب التاريخ بفوزه الأول على ناساف الأوزبكي ..

وطنا اليوم_في إنجاز تاريخي للكرة الأردنية، تمكن فريق الحسين إربد من كسر شفرة ناساف كارشي الأوزبكي، محققاً فوزه الأول على الفريق الأوزبكي في تاريخ مواجهات الفرق الاردنية معه.

جاء الفوز الثمين بهدفين مقابل هدف، سجلهما اللاعب عارف الحاج في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليثبت الحسين إربد قدرته على المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا.

وجرت المباراة الأربعاء على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.

ورفع الحسين اربد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ناساف عند 4 نقاط.

وفاز فريق أهلي شباب دبي ضمن نفس المجموعة على فريق الكويت الكويتي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد الكويت عند تقطة واحدة.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي: الحسين اربد 6، اهلي شباب دبي 6، ناساف 4، الكويت 1 .