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5 آلاف تذكرة حصة الجماهير الأردنية في مواجهة العراق

منذ 15 ثانية
5 آلاف تذكرة حصة الجماهير الأردنية في مواجهة العراق

وطنا اليوم:قال الاعلامي الرياضي الاردني لطفي الزعبي، إن رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال أبلغه بارسال رسالة يوم غد الاربعاء الى الاتحاد الاردني الأردني لكرة القدم، تحمل دعوة خاصة لسمو الامير علي بن الحسين تتضمن حصة الجماهير الاردنية التي تبلغ ٥٠٠٠ آلاف تذكرة مشجع.
وأكد درجال للزعبي أنه تواصل مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في عمان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة من اجل وصول المشجعين الأردنيين الى العراق.
ويحتضن ملعب البصرة الدولي مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مباراة العراق والأردن في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026


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