شرط ناري من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

وطنا اليوم:أفادت شبكة “فوتبول إنسايدر” البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، وضع شرطا واحدا لتجديد عقده مع “الريدز” الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم صلاح، بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الصيف الماضي، وفي الجهة المقابلة، لم تفتح إدارة ليفربول ملف التجديد مع المصري حتى الآن.

وبحسب شبكة “فوتبول إنسايدر”، فإن صلاح اشترط التوقيع لمدة موسمين على الأقل، لضمان استمرار زيادة رصيده التهديفي مع ليفربول.

وأضافت أن ليفربول لا يشعر بأي قلق تجاه تجديد عقد نجمه المصري، ويعتقد أنه قادر على إقناع اللاعب بالاستمرار في ملعب “آنفيلد”.

وبخلاف الأندية السعودية، فقد ارتبط اسم صلاح بالانتقال للعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحت قيادة لويس إنريكي.

يذكر أن محمد صلاح (32 عاما) تقدم إلى المركز التاسع في ترتيب الهدافين التاريخيين “للبريميرليغ” برصيد 162 هدفا.