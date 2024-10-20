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اختراق غرفة ملابس مانشستر يونايتد يثير قلق الأندية الإنجليزية

منذ 16 ثانية
اختراق غرفة ملابس مانشستر يونايتد يثير قلق الأندية الإنجليزية

وطنا اليوم:تحاول الأجهزة الفنية دائماً فرض السرية على خططها وأفكارها قبل المباريات، بهدف مباغتة المنافس ومنحه ميزة نسبية.
ورغم الاحتياطات، قد يحدث ما هو غير متوقع بتسريب بعض الأسرار، كما حدث مع مانشستر يونايتد قبل مواجهته مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، تم اختراق غرفة تبديل الملابس الخاصة بمانشستر يونايتد قبل المباراة.
وقد زرع أحد الأشخاص جهازاً مخفياً في الغرفة، مما أدى إلى تسجيل كلمة المدرب الهولندي إيريك تين هاج للاعبين قبل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
هذا الشخص خدع موظفي ملعب فيلا بارك، ووضع جهازًا، وهو هاتف صيني مزود بخاصية تفعيل الميكروفون عن بُعد، وسجل تعليمات المدرب في اليوم الذي سبق المباراة، قبل أن يعود في اليوم التالي لاستعادة الهاتف.
وأكدت مصادر أمنية أن هذا الحادث يشكل خرقاً أمنياً خطيراً، رغم أن الفاعل لم يكن يسعى لإلحاق الضرر وإنما كان يبحث عن “المرح” وجذب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. لكن هذا الاختراق يثير قلقًا كبيرًا لدى أندية البريميرليج حول كيفية وقوع مثل هذا الحادث في نادٍ بحجم مانشستر يونايتد، وخاصة قبل مباراة مهمة في الدوري.


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