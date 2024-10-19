فريق حمادة ممثلا بيزن جمعة يتوج بلقب سباق مجموعة الدفع الأمامي في بطولة الأردن

وطنا اليوم – حقق السائق يزن جمعة، ممثل فريق نادي حمادة للسيارات، إنجازًا بارزًا بتتويجه بلقب سباق مجموعة الدفع الأمامي ضمن بطولة الأردن لسباقات السرعة، الذي أُقيم مؤخرًا في حدائق الحسين.

وشهدت الفعالية مشاركة 57 سائقًا من عدة دول تشمل الأردن وفلسطين ومصر ولبنان، مما أضفى طابعًا دوليًا على الحدث فيما تابع منافسات السباق عدد كبير من عشاق رياضة السيارات وزوار حدائق الحسين، مما يعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة في المنطقة.

وتتضمن السباق الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات جولتين وجولة ثالثة لأفضل 20 نتيجة من السائقين في الجولتين الأولى والثانية .

وبهذه المناسبة عبّر رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة، عن فخره واعتزازه بالنتيجة التي حققها السائق يزن جمعة وباقي المتسابقين في رياضة السيارات المختلفة ، مشيدًا بالمنافسة القوية التي شهدها السباق بين الفرق المشاركة.

وقال حمادة “نحن نؤمن بأن هذه الرياضة ليست فقط مصدر إلهام للسائقين، بل تساهم أيضًا في تعزيز السياحة الرياضية في الأردن”.

وأكد حمادة على التزام نادي حمادة بتقديم كافة أشكال الدعم لرياضة السيارات بشكل عام ، مشيرًا إلى أهمية هذه الرياضة حيث يمتلك النادي مجموعة من الفرق في رياضة السيارات في أنواع مختلفة في رياضة السيارات .

وقال ان دعم وتمكين الشباب بقمة أولويات نادي حمادة الرياضي حيث نقدم لهم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى صقل مهارات السائقين الناشئين، بالإضافة إلى توفير فرص المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

واكد حمادة أن الاستثمار في الشباب هو الطريق لتحقيق مستقبل مشرق لرياضة السيارات في الأردن.