حمادة يتوج بلقب سباقات الدرفت في جولته الأخيرة

وطنا اليوم – توج السائق عبد الله حمادة بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت – “تاندوم”، واحتل السائقان أنس الحلو مؤيد يوسف المركزين الثاني والثالث.

وأقيم السباق على مدار يومي تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات ‏وبدعم من شركة زين الأردن.

وشارك في السباق 25 سائقا من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر، تأهل 19 للجولة النهائية للسباق التي أقيمت أمس الجمعة.

وفي دور الـ16 لجولة السباق فاز عبد الله حماد على سهيل الأصبح (فلسطين)، وكريم رشيد (مصر) على باسل قلعي (سوريا)، ورأفت هارون على ليث شربجي، ومؤيد يوسف على عبد الله الصقور، ومحمد كريزان (سوريا) على إبراهيم الباشا، وعمار الهباهبة على أحمد كريزان (سوريا)، ومعاذ طه على محمد وجيه (مصر)، وأنس الحلو على نصر هنية.

وفي دور الثمانية، فاز عبد الله حمادة على كريم رشيد (مصر)، ومؤيد يوسف على رأفت هارون ، ومحمد كريزان (سوريا) على أحمد كريزان (سوريا)، وأنس الحلو على معاذ طه .

وفي دور الأربعة فاز عبد الله حمادة على مؤيد يوسف، وأنس الحلو على محمد كريزان (سوريا)، في الدور النهائي فاز عبد الله حمادة على أنس الحلو، و مؤيد يوسف على محمد كريزان (سوريا).

وفي نهاية السباق توج حمادة بكأس المركز الأول، والحلو بالمركز الثاني، ويوسف بالمركز الثالث، وكريزان (سوريا) بالمركز الرابع، كما نال ليث شربجي كأس المبتدئين.