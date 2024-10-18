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ستاد عمان يحتضن مواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

منذ 31 ثانية
ستاد عمان يحتضن مواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

وطنا اليوم:يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة المنتخب الفلسطيني ونظيره الكوري الجنوبي والمقررة عند الخامسة مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ويأتي احتضان ستاد عمان الدولي للمواجهة كملعب بيتي للمنتخب الفلسطيني في إطار مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز الظروف الحالية وصولا إلى إقامة مبارياتهم البيتية على أرضهم وبين جماهيرهم


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