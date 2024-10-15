بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

شرف بركات يُتوج بالذهبية في بطولة العالم للتايكونجتسو

منذ ساعة واحدة
شرف بركات يُتوج بالذهبية في بطولة العالم للتايكونجتسو

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_حقق اللاعب الأردني شرف بركات إنجازًا متميزًا بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم الثانية للتايكونجتسو المقامة في العراق، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بفوزه على بطل كردستان.

 

وقدم الكابتن سمير سمارة أيضًا أداءً رائعًا في البطولة، حيث حقق إنجازًا آخر للأردن بحصوله على الميدالية الذهبية في فئة أخرى، ليؤكد مجددًا تفوقه في رياضة التايكونجتسو. يُذكر أن الكابتن سمارة يحمل في جعبته العديد من الألقاب، بما في ذلك بطولة العرب وبطولة آسيا، ما يعكس قدراته العالية ومهاراته الاستثنائية في اللعبة.

 

هذه الإنجازات تعكس المستوى المتقدم للرياضة الأردنية في مجال التايكونجتسو وتسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والمدربين لتحقيق التفوق على المستوى العالمي.

 

وطنا اليوم تتقدم بالتهنئة إلى شرف بركات والكابتن سمير سمارة على إنجازاتهم، وتتمنى لهم المزيد من النجاحات في المستقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

أردوغان يبعث تحياته للملك ويؤكد استمرار العمل المشترك مع الأردن

20:02

منتخب العراق يتجرع الخسارة أمام كوريا الجنوبية

19:56

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يؤكدان خطورة الوضع الإقليمي

19:34

الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

19:27

ولي العهد والأميرة رجوة يصلان استاد عمان لحضور مباراة النشامى

19:20

اختلاف واضح على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

19:19

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

19:13

الجريدة الرسمية تنشر لائحة أجور الاطباء الجديدة

19:05

بعد تسلم منظومة ثاد الاحتلال تتوعد إيران بـ رد مميت

18:55

وطنا اليوم تكشف حقيقة الفتوى المنسوبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضد الإمارات

16:42

رئيس الوزراء: لا نضيِّع أيَّ فرصة لضمان ما يخدم بلدنا وشعبنا

16:35

نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024