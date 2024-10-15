شرف بركات يُتوج بالذهبية في بطولة العالم للتايكونجتسو

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_حقق اللاعب الأردني شرف بركات إنجازًا متميزًا بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم الثانية للتايكونجتسو المقامة في العراق، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بفوزه على بطل كردستان.

وقدم الكابتن سمير سمارة أيضًا أداءً رائعًا في البطولة، حيث حقق إنجازًا آخر للأردن بحصوله على الميدالية الذهبية في فئة أخرى، ليؤكد مجددًا تفوقه في رياضة التايكونجتسو. يُذكر أن الكابتن سمارة يحمل في جعبته العديد من الألقاب، بما في ذلك بطولة العرب وبطولة آسيا، ما يعكس قدراته العالية ومهاراته الاستثنائية في اللعبة.

هذه الإنجازات تعكس المستوى المتقدم للرياضة الأردنية في مجال التايكونجتسو وتسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والمدربين لتحقيق التفوق على المستوى العالمي.

وطنا اليوم تتقدم بالتهنئة إلى شرف بركات والكابتن سمير سمارة على إنجازاتهم، وتتمنى لهم المزيد من النجاحات في المستقبل.