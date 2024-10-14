مدرّب النشامى : تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب العُماني

وطنا اليوم:قال المدير الفني لمنتخب “النشامى” جمال سلامي، الاثنين، إن المنتخب ينتظره “مباراة صعبة” أمام المنتخب العُماني، التي تقام عند الساعة الـ 7:00 من مساء الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع لاعب المنتخب محمود مرضي، أن اللاعبين جاهزون للمواجهة من الناحية النفسية والبدنية، مشيرا إلى أن اللاعب يزن النعيمات سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة بفضل جهود الجهاز الطبي.

كما أكد سلامي على ثقته بالمنتخب الوطني بقدرته على التأهل لكأس العالم.

وقال مرضي إن اللاعبين سيقدمون مباراة تليق بمستوى المنتخب الوطني، مضيفا أن المنتخب يسعى لتحقوق حلم التأهل إلى مونديال كأس العالم.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره العُماني، إذ أجرى المنتخب تدريبه السبت، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي، على الجوانب الفنية بالشقين الدفاعي والهجومي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قرر استدعاء اللاعب علي حجبي لتجمع النشامى، عقب تعرض حسام أبو ذهب للإصابة خلال مواجهة كوريا الجنوبية الخميس.

يذكر أن المنتخب الوطني حلّ بالمجموعة الثانية لمنافسات الدور الثالث والحاسم، من تصفيات كأس العالم 2026، إذ يتصدر كوريا الجنوبية والعراق ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، ويليهما النشامى 4، عُمان 3، الكويت 2، وفلسطين أخيرا بنقطة واحدة.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.