تعادل الجزيرة ومعان 1-1 في بطولة الدرع

وطنا اليوم:تعادل فريقا معان والجزيرة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

وافتتح المدافع إياد طملية التسجيل لمعان بالدقيقة 56، قبل أن يدرك غيث المدادحة هدف التعادل للجزيرة بالدقيقة 65، ليرفع الجزيرة رصيده إلى نقطتين بالمركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الأولى، وبنفس رصيد معان الذي تقدم للمركز الخامس، علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على بطاقتي التأهل للدور الثاني.