بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تأكد غياب التعمري عن المواجهة أمام عُمان

منذ ساعة واحدة
تأكد غياب التعمري عن المواجهة أمام عُمان

وطنا اليوم:تأكد غياب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، موسى التعمري، عن مواجهة “النشامى” أمام نظيره العُماني المقررة الثلاثاء، في الدور الثالث الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحسب ما أفاد الاتحاد الأردني للعبة الأحد.
وقال الاتحاد في بيان، “يغادر اللاعب موسى التعمري غدا الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه، بعد إنهاء فترة العلاج في عمّان بإشراف الجهاز الطبي للنشامى، وتأكيد عدم إمكانية مشاركته بمواجهة عُمان، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026”.
وغاب التعمري عن مباراتين في الدور الثالث أمام فلسطين (فاز المنتخب 3-1) في ماليزيا وأمام كوريا الجنوبية (خسرها المنتخب 2-0) في عمّان، بعد خروجه مصابا في المباراة الأولى في هذا الدور أمام الكويت التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في العاصمة الأردنية.
ولم يشارك التعمري (27 عاما) في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال التجمع الأخير، بل بقي يتدرب منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي لـ “النشامى”، وفق ما قال الاتحاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حول حرب الإبادة الجماعية في شمال غزة

16:47

إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي المازنية والأسلمية

16:35

سياج حديدي لإغلاق ممر الباص السريع في صويلح

16:29

البنك المركزي: %3.5 ارتفاع نسبة حوالات المغتربين خلال 8 شهور

16:21

حسان يلتقي نواب محافظات الجنوب في رئاسة الوزراء

16:15

سفير الاحتلال بطوكيو ينتقد مقارنة حرب غزة بكارثة 1945 النووية

15:38

ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت

15:34

كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير

15:23

الصحة: مبالغ مالية تترتب على تأمين الفقراء المنتهي

15:17

زين تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات وقتها

14:56

وفاة فتاة عشرينية وإصابة أخرى بحادث دعس في الموقر

14:49

الأمن العام يتعامل مع شغب محدود في منطقة الوحدات

وفيات
وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمد