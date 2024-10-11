هاني رشيد يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للشباب في الكراتيه

وطنا اليوم_ تأهل لاعب المنتخب الوطني للشباب برياضة الكراتيه، هاني رشيد، مساء اليوم الخميس، إلى نهائي بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً والتي تستضيفها مدينة البندقية الإيطالية بمشاركة حوالي 2000 لاعبةٍ ولاعبٍ من 113 دولة.

وتمكن هاني رشيد من التأهل إلى نهائي وزن تحت 55 كغم وذلك بعد أن تمكن من الفوز في 4 نزالات ليضرب موعداً في النهائي يوم السبت المقبل مع اللاعب التايلاندي تاوليك تاناكورن.

وأصبح هاني رشيد ثاني لاعب أردني يتأهل إلى نهائي هذه النسخة من بطولة العالم حيث كان محمد الجعفري قد تأهل هو الآخر يوم أمس إلى نهائي فئة وزن تحت 84 كغم لمنافسات تحت 21 عاماً وسيخوض نزاله يوم الأحد المقبل.

وبالعودة إلى منافسات اليوم، فقد أفتتح اللاعب هاني رشيد مشاركته بالفوز على اللاعب التركي بيرك اولاس بالأفضلية بعد التعادل 1-1 في دور ال32 ومن فاز في دور الـ16 على اللاعب البرازيلي ليما إدواردو بنتيجة 3-0.

وتمكن هاني رشيد من تحقيق الفوز الثالث في ربع النهائي على اللاعب الفرنسي إرنوين توماس بنتيجة 2-0 قبل أن يُحقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعب الكازاخستاني عبد القادر ميراس بنتيجة 2-0.

من جانبه، أفتتح اللاعب أوس سيف مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، بفوزه على اللاعب التشيلي روشا خوسيه بالأفضلية بعد التعادل بنتيجة 2-2 في دور الـ32 وبالأفضلية كذلك تخطى اللاعب الإنجليزي ويلكنز لوجان بعد التعادل 3-3 في دور الـ16.

وخسر أوس سيف في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الإيطالي تونيولو ألفيس بنتيجة 2-10 وبعد تأهل “ألفيس” إلى النهائي إنتقل أوس للعب على الميدالية البرونزية لكنه خسر أمام اللاعب البوسني علي ارنوتوفيك بنتيجة 2-8.

من جانبه بدأ اللاعب عبدالرحمن حيمور مشاركته ضمن منافسات وزن 61 كغم بالفوز على اللاعب الفنزويلي لويس بنتيجة 4-1 في دور الـ64 قبل أن يخسر في دور الـ32 أمام اللاعب الإيطالي كاليفانو إيمانويل بنتيجة 1-3.

وتأهل “اليفانو إيمانويل” إلى نهائي الوزن لينتقل “حيمور” للعب على الميدالية البرونزية حيث فاز في النزال الأول على اللاعب الليبي “فراج” بنتيجة 6-1 ومن ثم خسر أمام اللاعب الروماني بارزان الكسندر بنتيجة 0-1.

وضمن منافسات وزن تحت 76 كغم خسر وليد قطامش نزاله الأول في دور الـ32 أمام اللاعب المونتينيغري عارفاج أنيس بنتيجة 1-3.

وتتواصل المشاركة الأردنية في بطولة العالم يوم غدٍ الجمعة حيث سيشارك كل من، حاتم الحراسيس (وزن 57 كغم) وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) في منافسات فئة الناشئين.

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