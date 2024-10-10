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فوز كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على الأردن ضمن تصفيات كأس العام 2026

منذ ساعة واحدة
فوز كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على الأردن ضمن تصفيات كأس العام 2026

وطنا اليوم:فاز منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على المنتخب الوطني لكرة القدم على ملعب عمّان الدولي؛ ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ويحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
ويغيب عن المباراة لاعب المنتخب الوطني اللاعب موسى التعمري بسبب الإصابة.
وتلعب المباراة على ملعب عمّان الدولي الذي يتسع لنحو 17 ألف متفرج.
يذكر أن المنتخب الوطني حلّ بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر ترتيب المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق بـ4 نقاط ، ثم منتخب الكويت 2، فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.


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