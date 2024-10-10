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ولي العهد ينشر أغنية أبشري يا بلادي حنا لها

منذ 11 ثانية
ولي العهد ينشر أغنية أبشري يا بلادي حنا لها

وطنا اليوم:نشر سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر خاصية الستوري في حسابه بالأنستغرام أغنية “أبشري يا بلادي حنا لها” لصوت الأردن عمر العبداللات.
ويأتي نشر ولي العهد للأغنية تحفيزا للاعبي منتخبنا لكرة القدم ذلك قبيل مواجهتم مع كوريا الجنوبية عند الخامسة من مساء اليوم الخميس، على استاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وأنهى منتخبنا الوطني اليوم تحضيراته لهذه المباراة المهمة التي يمنح الفوز فيها منتخب النشامى فرصة مواصلة صدارة المجموعة الثانية.


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