النشامى يلتقون المنتخب الكوري غدا بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية عند الخامسة من مساء يوم غد الخميس، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وينهي المنتخب الوطني اليوم تحضيراته لهذه المباراة المهمة التي يمنح الفوز فيها منتخب النشامى فرصة مواصلة صدارة المجموعة الثانية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني في المواجهة التالية عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر ترتيب المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق ب4 نقاط ، ثم منتخب الكويت 2، فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات