بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

النشامى يلتقون المنتخب الكوري غدا بتصفيات كأس العالم

منذ 40 ثانية
النشامى يلتقون المنتخب الكوري غدا بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية عند الخامسة من مساء يوم غد الخميس، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وينهي المنتخب الوطني اليوم تحضيراته لهذه المباراة المهمة التي يمنح الفوز فيها منتخب النشامى فرصة مواصلة صدارة المجموعة الثانية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني في المواجهة التالية عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان الدولي.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر ترتيب المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق ب4 نقاط ، ثم منتخب الكويت 2، فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

افتتاح معرض صور من غزة في الهيئة الملكية للأفلام

10:22

العين الهندي والسفير البحريني يبحثان دفع عجلة السياحة بين البلدين برؤية ملكية

10:20

صحيفة: السنوار أمر باستئناف العمليات الاستشهادية بعد منصبه الجديد

10:09

الشرطة الأسترالية تكشف لغز العثور على أشلاء مصري في القمامة

10:02

وفيات الأربعاء 9-10-2024

09:54

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب، الانتخابات ليست مجرد عملية روتينية، بل هي فرصة للمشاركة في صنع المستقبل

09:53

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والحسين التقنية

09:51

د.الحوراني : إلغاء استثناءات الطلبة الوافدين سياسة غير مدروسة وتضر بالاقتصاد الوطني – فيديو

09:46

تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين

09:40

يقاتلون وكأنهم في أول يوم من الحرب.. تقرير إسرائيلي خطير عن قدرات حماس

09:33

البريد الأردني يواصل تطوير خدمات الدفع المالي الإلكتروني

09:25

39,3 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية منذ مطلع العام

وفيات
وفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024