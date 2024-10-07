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ضبط شخص أقدم على قتل آخر في لواء الرمثا

منذ دقيقة واحدة
ضبط شخص أقدم على قتل آخر في لواء الرمثا

وطنا اليوم:ألقت الاجهزة الامنية، الاثنين، القبض على شخص أقدم على قتل آخر في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن.
وقال مصدر أمني، إنه ورد بلاغ قبل ايام بوجود شخص مصاب بعيار ناري داخل منزله في لواء الرمثا مما أدى إلى وفاته، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالته للقضاء .


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