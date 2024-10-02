الحسين إربد يحقق فوزا ثمينا على الكويت الكويتي بدوري أبطال آسيا

وطنا اليوم_حقق فريق الحسين إربد لكرة القدم، فوزا ثمينا على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

وقدم فريق الحسين إربد ممثل الكرة الأردنية، عرضا مميزا في المباراة، وتمكن من تسجيل هدفيه عن طريق المحترف السنغالي انداي وعارف الحاج، علما أن فريق الكويت كان البادئ في التسجيل.

وبهذا الفوز رفع الحسين إربد، رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الرابعة التي شهدت اليوم أيضا فوز فريق ناساف الاوزبكي على فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 2-1.

ومع نهاية الجولة الثانية يصبح ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي : ناساف الاوزبكي برصيد 4 نقاط ثم أهلي دبي والحسين اربد برصيد 3 نقاط لكل فريق ثم الكويت الكويتي برصيد نقطة و

احدة.