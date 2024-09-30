الفرنسي غريزمان يعلن اعتزال اللعب الدولي.. هذه إنجازاته

وطنا اليوم:قرر المهاجم الفرنسي غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين اعتزال لعب كرة القدم على المستوى الدولي، بعد مسيرة دولية حافلة فاز فيها بكأس العالم عام 2018 واحتل المركز الثاني في 2022.

وقال لاعب برشلونة الإسباني سابقاً في الفيديو الذي نشره عبر حساباته في مواقع التواصل: “ببالغ التأثر أعلن اعتزالي كلاعب في منتخب فرنسا، بعد عشر سنوات مذهلة”.

وأضاف غريزمان في فيديو بلغت مدته دقيقتين ويُظهر أبرز لحظاته بقميص المنتخب ومنها الفوز بمونديال روسيا وأهدافه الستة في الطريق لبلوغ نهائي كأس أوروبا 2016: “لقد حان الوقت اليوم بالنسبة لي لطي الصفحة وإفساح المجال للجيل الجديد”.

وتابع “غريزو” في رسالته التي حيا فيها المدرب ديدييه ديشان والجماهير: “شكرا لمدربي، ثقتكم ودعمكم طوال مسيرتي الدولية كان ضروريا لتطوري كلاعب”.

وعانى غريزمان من أداء متذبذب في كأس أوروبا الأخيرة حيث لم يشركه ديشان في التشكيلة الأساسية لمباراتين وأبرزها في نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2)، وأكدّ لاحقاً في مقابلة مع برنامج “تيليفوت” في أيلول/سبتمبر أنه لا يرغب في التوقف عن اللعب مع المنتخب.

وقال آنذاك: “لا، بالنسبة لي المنتخب الفرنسي شيء مهم للغاية ومصدر فخر، لقد أردت ذلك دائماً منذ أن كنت صغيراً”.

وقال إنه كان “هناك دائماً للعب وتمثيل فرنسا، وبعد ذلك كان الأمر متروكاً لديشان للاختيار”.

وكان اللاعب (33 عاما)، الذي عانى في بطولة أوروبا هذا العام، أحد العناصر الرئيسية في نسختي كأس العالم 2018 و2022، إذ حقق المنتخب الفرنسي اللقب في روسيا واحتل المركز الثاني في قطر.

وكان غريزمان المشهور بلقب “غريزو” كما يطلق عليه زملاؤه والجماهير، أيضا هداف بطولة أوروبا 2016 عندما تأهلت فرنسا إلى النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال بعد وقت إضافي في ستاد فرنسا.

وخاض غريزمان 137 مباراة دولية مع فرنسا سجل خلالها 44 هدفا، وفرض نفسه كلاعب يجيد الأداء في أكثر من مركز في خط وسط ديشان، ورغم أن شارة القيادة ذهبت إلى كيليان مبابي بعد اعتزال هوجو لوريس دوليا، كان دائما صوتا يستمع له الجميع.

وحقق رقما قياسيا بخوضه 84 مباراة متتالية مع منتخب بلاده، وهو رقم يؤكد مكانته كأكثر لاعب أهمية في آخر عشر سنوات