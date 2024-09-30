بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

نيمار يعود إلى التدريبات الجماعية لفريقه الهلال السعودي

منذ ساعة واحدة
نيمار يعود إلى التدريبات الجماعية لفريقه الهلال السعودي

وطنا اليوم:عاد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى التدريبات الجماعية لناديه الهلال السعودي لكرة القدم بعد قرابة عام من إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده.
وكتب نيمار في حسابه على منصة إنستغرام بالبرتغالية الأحد “يسعدني أن أعود إلى المجموعة… الآن كل شيء في غاية السعادة”.
وأرفق قائد منتخب البرازيل صوراً له وهو يتدرب مع زملائه ويسدد الكرة تحت أنظر مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.
وتعتمد عودة نيمار للمباريات: “على جاهزيته الفنية وقرار المدرب”، على ما أفاد مسؤول بالنادي فضّل عدم ذكر اسمه وكالة فرانس برس.
وكان نيمار عاد للتدريبات الفردية بالكرة في تموز/يوليو الفائت، بحسب المسؤول.
يذكر أن نادي الهلاللم يقيد بعد نيمار في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في آب/أغسطس الماضي، لكنّ “الزعيم” ضم قائد سيليساو لقائمته الآسيوية ما يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان نيمار (32 عاماً) قد انضم إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 بصفقة ضخمة ناهزت 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنّه أصيب في 17 تشرين الأول/أكتوبر خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ما أوقف مشاركاته مع الهلال عند 5 مباريات فقط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

قرار من رئيس الوزراء بإعادة تشكيل محكمة أمن الدولة – أسماء

20:37

الأمن العام يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث

20:18

لحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية من طراز MQ_9 في صعدة

20:06

الفرنسي غريزمان يعلن اعتزال اللعب الدولي.. هذه إنجازاته

19:51

نتنياهو يحرض الإيرانيين على حكومتهم ويهدد بـ قدرات إسرائيل

19:41

الخارجية : لا إصابات بين الأردنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

19:29

الملك يرعى حفل إعلان الفائزين بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز

19:25

المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يستقبل 16 ألف مراجع

19:22

فيديو يحمل رسالة من ابنة نصر الله يجتاح مواقع التواصل

19:19

مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية قد تبدأ الليلة

19:10

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ في حزب الله

19:00

العملية البرية في لبنان ستبدأ خلال ساعات

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024