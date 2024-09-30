نيمار يعود إلى التدريبات الجماعية لفريقه الهلال السعودي

وطنا اليوم:عاد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى التدريبات الجماعية لناديه الهلال السعودي لكرة القدم بعد قرابة عام من إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده.

وكتب نيمار في حسابه على منصة إنستغرام بالبرتغالية الأحد “يسعدني أن أعود إلى المجموعة… الآن كل شيء في غاية السعادة”.

وأرفق قائد منتخب البرازيل صوراً له وهو يتدرب مع زملائه ويسدد الكرة تحت أنظر مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.

وتعتمد عودة نيمار للمباريات: “على جاهزيته الفنية وقرار المدرب”، على ما أفاد مسؤول بالنادي فضّل عدم ذكر اسمه وكالة فرانس برس.

وكان نيمار عاد للتدريبات الفردية بالكرة في تموز/يوليو الفائت، بحسب المسؤول.

يذكر أن نادي الهلاللم يقيد بعد نيمار في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في آب/أغسطس الماضي، لكنّ “الزعيم” ضم قائد سيليساو لقائمته الآسيوية ما يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان نيمار (32 عاماً) قد انضم إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 بصفقة ضخمة ناهزت 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنّه أصيب في 17 تشرين الأول/أكتوبر خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ما أوقف مشاركاته مع الهلال عند 5 مباريات فقط