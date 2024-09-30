الأمن العام: وفاة أجنبي تعرض لإطلاق نار داخل مصنع في العقبة

وطنا اليوم:توفي شخص من جنسية أجنبية، الاثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مصنع في العقبة، وفقا لمصدر أمني .

وكان الأمن العام صرح في وقت سابق عن إصابة شخصين بعيارات نارية إثر إطلاق شخص عيارات نارية بشكل عشوائي داخل مصنع في العقبة إثر فصله من العمل منذ مدّة، وفقا لمديرية الأمن العام.

وقال الأمن العام، إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام شخص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل مصنع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.

وأضاف أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.