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برعاية حمادة وحضور السعيد .. افتتاح مقر اتحاد الدارتس باحتفالية كبيرة

23 سبتمبر 2024
برعاية حمادة وحضور السعيد .. افتتاح مقر اتحاد الدارتس باحتفالية كبيرة

وطنا اليوم:تحت رعاية رجل الأعمال الأردني رائد حمادة، وحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، افتتح مساء أمس السبت مقر الاتحاد الأردني للدارتس في مجمع حمادة التجاري، وسط حضور كبير من الضيوف والإعلاميين ولاعبي الدارتس.

وقام راعي الحفل وأمين عام اللجنة الأولمبية بقص شريط الافتتاح، بحضور رئيسة الاتحاد هبة الصباغ، ونائب الرئيس د.محمد مطاوع، وأمين السر المعتز بالله حمادة.

في كلمتها خلال الحفل، استعرضت رئيسة الاتحاد هبة الصباغ الجهود التي بُذلت لتأسيس الاتحاد وإطارته القانوني، وتطوير اللعبة وتنظيم البطولات محليًا ودوليًا. ووجهت شكرها إلى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، على دعمه لتأسيس الاتحاد، وإلى رنا السعيد ورائد حمادة على دعمهما المتواصل.

من جهته، أكد رائد حمادة في كلمته حرصه على دعم الرياضة الأردنية من خلال مؤسسته، وأعرب عن استعداده للاستمرار في تقديم الدعم للاتحاد وأنشطته.

وفي نهاية الحفل، قامت رنا السعيد بتسلم درع الاتحاد نيابة عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، كما تم تكريم رائد حمادة والإعلامي محمد قدري حسن وعدد من رواد اللعبة. بعد ذلك، أُقيمت المباراة النهائية للبطولة التنشيطية الثانية التي فاز بها مروان محمد، وحل سراج القرعان ثانيًا.


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