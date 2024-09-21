بعد دعم الفيصلي..حياصات يقدم الدعم المالي لنادي السلط

وطنا اليوم _

كشفت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال الأردني، والرئيس الفخري للنادي الفيصلي، السيد مصطفى الحياصات، سيقدم الدعم المالي لنادي السلط الرياضي لكرة القدم.

وبين المصدر، أن الدعم المالي الذيه سيقدمه الحياصات لنادي السلط، مقترن بتخصيص مكافأت مالية للفريق الأول، للفوز في المباريات في بطولة الدوري، باستثناء مباريات الفريق أمام فريق الفيصلي.

وكان الحياصات قد تم تعيينه رئيسا فخريا للنادي الفيصلي خلال الفترة الماضية، من قبل إدارة النادي، بعد أن أبرم اتفاقية رعاية ضخمة نابعة من حبه وعشقه للفريق الأزرق.

وينتظر أن يقدم مصطفى الحياصات الدعم لنادي السلط خلال المباريات المقبلة، اكراما وتقديرا للنادي الذي يحمل اسم مدينته.

حياصات من خلال دعمه لناديين إثنين معاً، وهي من النوادر أن تحدث، قدم مثالاً لرجل الأعمال الوطني الناجح الغيور على أبناء الرياضة والرياضيين.