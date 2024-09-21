كلاسيكو الأردن السبت في قمة الجولة الخامسة

وطنا اليوم_يستضيف الوحدات جاره الفيصلي مساء السبت ، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وينطلق كلاسيكو الأردن الساعة 7:00 مساء ، على ستاد عمان الدولي ، في وقت لم تشهد الأيام الماضية اقبالا على التذاكر من خلال البيع الإلكتروني على غير العادة.

ويسعى الوحدات لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم ، اما الفيصلي فيسعى لمصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة ، والتعادل 3 مرات في 4 جولات.

ويشير سجل المواجهات بدوري المحترفين عبر التاريخ، الى ان الفريقين التقيا في 93 مباراة سابقة، فاز الوحدات في 34 مباراة، متقدما بفارق مواجهة وحيدة عن الفيصلي (33 انتصارا)، فيما انتهت 26 مباراة بنتيجة التعادل.

وأسندت دائرة التحكيم مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي أدهم المخادمة، ليدير قمة الدوري طاقما تحكيما محلي للمباراة الخامسة على التوالي التي تجمع الفريقين بصفة رسمية.

وأدار المخادمة مواجهة واحدة فقط في دوري المحترفين الحالي وجمعت فريقي شباب العقبة ومعان بالجولة الرابعة.