الحسين إربد يوضح سبب عدم اعتماد ملعب الحسن آسيويا

وطنا اليوم:كشفت إدارة نادي الحسين إربد سبب عدم اعتماد استاد الحسن في المدينة، كملعب بيتي لبطل دوري المحترفين في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وقال النادي في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنّ إنّ الملعب لم يتم اعتماد لعدم جاهزية الأرضية وعدم قدرة نظام الانارة الاحتياطة على تلبية المتطلبات بالإضافة لعدم جاهزية بعض المرافق وعدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة.

وأوضح النادي أنه لدى معاملة الحصول على الرخصة الآسيوية فقد حصل على موافقة إدارة مدينة الحسن الرياضية وتمت مخاطبة الاتحاد الاردني بالمتطلبات والشروط الواجب توفرها لتسميته ملعبًا بيتيًا.

وأوضح أنّ إدارة النادي دفعت مبلغ 10 آلاف دينار لتزويد استاد الحسن بمولدات كهربائية و كوابل كهربائية و عمليات الدهان و النظافة و اللوحات الإرشادية وذلك قبل موعد الزيارة الاولى لبعثة الاتحاد الآسيوية في تموز الماضي وتمت مخاطبة إدارة المدينة لتجهيز الملعب مجددًا الا أنه تبين عدم جاهزيته.

وتاليًا البيان الذي أصدره النادي:

إشارة الى عدم اعتماد استاد مدينة الحسن لإستضافة مباريات دوري ابطال اسيا (2) من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

نحيطكم علما بأن نادي الحسين الرياضي تقدم من بداية الموسم الماضي بطلب الحصول على الرخصة الأسيوية للمشاركة ببطولات الاتحاد الاسيوي و تم اختيار استاد مدينة الحسن كملعب بيتي وتم الحصول على موافقة إدارة مدينة الحسن على طلبنا وتمت مخاطبة ادارة مدينة الحسن عن طريق الاتحاد الاردني لكرة القدم بالمتطلبات و الشروط الواجب توفرها حسب شروط الاتحاد الاسيوي منذ حصول النادي على رخصة المشاركة الأسيوية .

تم تشكيل لجنة من قبل ادارة نادي الحسين الرياضي لمتابعة اعتماد استاد الحسن والتواصل مع ادارة مدينة الحسن و الاتحاد الاردني لكرة القدم , ومن خلال متابعتنا تبين عدم تجهيز استاد الحسن بالعديد من المتطلبات و الشروط الواجب توفيرها قبل موعد الزيارة الاولى بتاريخ 29/7/2024 , حيث قامت ادارة نادي الحسين وعلى نفقتها والتي بلغت (10.000) دينار تقريبا بالعمل تزويد استاد الحسن بمولدات كهربائية و كوابل كهربائية و عمليات الدهان و النظافة و اللوحات الإرشادية وذلك قبل موعد الزيارة الاولى , وتمت الزيارة من قبل مندوب الاتحاد الاسيوي الذي ارسل خطاب رسمي بعدم جاهزية الاستاد لإستضافة المباريات , وتمت مخاطبة الاتحاد الاسيوي عن طريق الاتحاد الاردني وذلك لتحديد موعد زيارة اخرى بعد تعهد ادارة مدينة الحسن على توفير المتطلبات و الشروط و وافق الاتحاد الاسيوي على ذلك وتحديد موعد زيارة جديد بتاريخ 15/9/2024

وبعد الكشف على استاد مدينة الحسن تم ارسال خطاب رسمي من الاتحاد الاسيوي بعدم اعتماد استاد الحسن وذلك لعدم توفر العديد من الشروط ومن اهمها .

• عدم جاهزية ارضية الملعب

• عدم قدرة نظام الانارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات

• عدم جاهزية بعض المرافق

• عدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة