بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت 2024” في الأردن

منذ ساعة واحدة
زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت 2024” في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت كل من شركة زين الأردن وشركة ريد بُل، عن إطلاق فعاليات بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت” بنسختها الرابعة عشرة في الأردن، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر الأردنية لرياضة السيارات، بحضور بطل الدرِفت والراليات المتسابق اللبناني “عبدو فغالي”، وعدد من محترفي وهواة الدرِفت في الأردن، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وتنطلق فعاليات البطولة يوم الجمعة 20 أيلول، في ساحة رالي الأردن في البحر الميت، بمشاركة نخبة من سائقي الدرِفت الأردنيين مع جمهور من محبّي رياضة السيارات، وسط أجواء حماسية لتقديم عروض مميزة من مهارات القيادة والتحكم بالسيارات للتنافس على الفوز بلقب البطولة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من المحترفين والهواة الذين يسعون للفوز بلقب البطولة لهذا العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

الاحتلال: حزب الله سيدفع ثمنا أكبر بكل مرحلة

20:36

الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام

20:28

“عاصفة من الغضب في الأردن بسبب المناهج الجديدة: ترفيه على حساب القيم والتعليم”

20:10

شاب يقتل والدته وشقيقته بالرصاص في عين الباشا

19:57

زيادة 50 بالمئة.. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في مصر

19:46

الحكومة تتقبَّل التَّهاني في دار رئاسة الوزراء الجمعة

19:41

العمل الإسلامي : تشكيلة الحكومة مخيبة للآمال وما جرى هو أقرب للتعديل

19:31

المومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة الاردنية

19:21

بن سلمان: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية

19:15

قتلى بانفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية بعدد من المناطق اللبنانية

18:35

ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك 

17:55

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

وفيات
وفيات الأربعاء 18-9-2024وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024