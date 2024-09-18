زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت 2024” في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت كل من شركة زين الأردن وشركة ريد بُل، عن إطلاق فعاليات بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت” بنسختها الرابعة عشرة في الأردن، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر الأردنية لرياضة السيارات، بحضور بطل الدرِفت والراليات المتسابق اللبناني “عبدو فغالي”، وعدد من محترفي وهواة الدرِفت في الأردن، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وتنطلق فعاليات البطولة يوم الجمعة 20 أيلول، في ساحة رالي الأردن في البحر الميت، بمشاركة نخبة من سائقي الدرِفت الأردنيين مع جمهور من محبّي رياضة السيارات، وسط أجواء حماسية لتقديم عروض مميزة من مهارات القيادة والتحكم بالسيارات للتنافس على الفوز بلقب البطولة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من المحترفين والهواة الذين يسعون للفوز بلقب البطولة لهذا العام.