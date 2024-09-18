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أسطورة الأتزوري .. وفاة سكيلاتشي هداف مونديال 1990

منذ ساعة واحدة
أسطورة الأتزوري .. وفاة سكيلاتشي هداف مونديال 1990

وطنا اليوم:أعلنت صحف إيطالية وفاة توتو سكيلاتشي أحد أساطير منتخب “الأتزوري”، الأربعاء، عن عمر 59 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
وتوالت كلمات التعازي على منصات التواصل الاجتماعي للنجم الإيطالي السابق، الذي اشتهر خلال مونديال إيطاليا 1990 عندما حقق “الحذاء الذهبي” الذي يحصل عليه الهداف حيث سجل 6 أهداف، وكان من أبرز نجوم البطولة.
وكان الدولي الإيطالي السابق سلفاتوري “توتو” سكيلاتشي، الذي خضع للعلاج منذ فترة من سرطان القولون، قد أدخل إلى المستشفى في حالة خطيرة في باليرمو قبل أسبوع.
ونشر أقارب مهاجم يوفنتوس السابق على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعة وفاته قبل أسبوع: “حبيبنا توتو في حالة مستقرة ويخضع للمراقبة من قبل فريق من الأطباء بشكل مستمر ليلا ونهارا”.
لكن الأربعاء، أعنت وسائل إعلام إيطالية وفاة سكيلاتشي في المستشفى، وهو الذي خضع لعمليتين جراحيتين بعد عودة المرض إلى الظهور بقوة.
وحقق سكيلاتشي كأس الاتحاد الأوروبي مرتين (مع يوفنتوس وإنتر ميلان)، واشتهر في مونديال 1990 لكنه لم يستطع فرض مكان له مع المنتخب في كأس العالم 1994.


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